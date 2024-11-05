Почти на 40% упала выдача автокредитов в РФ по итогам октября Экономика

Выдача автокредитов в РФ по итогам октября снизилась на 37% по сравнению с предыдущим месяцем, пишут Известия.

Всего на покупку авто было выдано 86 тыс. ссуд почти на 123 млрд рублей.

Средний уровень полной стоимости автокредитов в октябре превысил 23%. Средний срок ссуды на покупку авто увеличился до пяти лет и 10 месяцев, а ее средний размер вырос 1,44 млн рублей.

При этом доля автокредитов на новые автомобили снизилась почти на 65%.

Ранее сообщалось, что импорт легковых автомобилей может снизиться в России в 2025 году. Также стало известно, что Минпромторг планирует изменить программу льготного автокредитования.