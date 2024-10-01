Минпромторг планирует изменить программу льготного автокредитования Экономика

Минпромторг с 2025 года предполагает допускать в программу льготного автокредитования электромобили без учета балльной системы оценки локализации, но с условием использования критических компонентов российского производства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо министерства на имя главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова.

Соответствующие поправки сейчас прорабатываются. Перечень первостепенно важных компонентов для электромобилей формируется в взаимодействии с государственным научным центром ФГУП "НАМИ".

Ранее в Минпромторг было направлено предложение распространить балльную систему оценки локализации на электромобили для допуска к госпрограмме льготного кредитования.

В настоящее время под условия программы подпадают автомобили с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 2 млн рублей и имеющие не менее 1,6 тысячи баллов за локализацию. Это все модели Lada, ВИС, УАЗ, ГАЗ полной массой до 3,5 т и кроссовер Haval Jolion, который произведен в Тульской области. Кроме того, под действие программы попадают электромобили, произведенные на территории РФ, со скидкой 35% - это модели Evolute, "Москвич 3е" и "Амберавто А5".

Ранее сообщалось, россияне взяли рекордное количество автокредитов в I полугодии 2024 года.