Розничные продажи алкоголя обновили российский исторический максимум Общество

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За первые 10 месяцев 2024 года в России в рознице продали 184,2 млн декалитров алкогольной продукции. Это наибольший показатель с 2017 года, рост за 7 лет составил 21%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

Чаще всего россияне закупали водку - показатель за истекший период составил 62,5 млн декалитров.

Также рекордные продажи показали игристые и виноградные вина — по сравнению с 2017 годом рост составил 22,5%.

Продажи бальзамов, ликёров, наливок, настоек, джина, рома, виски и других напитков категории ликёро-водочных изделий за год выросли , в среднем, на 16%.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин уверен, что продажи алкоголя в России побили рекорд на фоне того, что эта продукция становится легальной и выходит из серой зоны. Об этом он заявил телеканалу "360".

Он отметил, что население не стало больше пить алкоголя в количественном выражении.

"Идёт перераспределение рынка в легальную сферу. Раньше алкоголь пили, но его не считали в статистике. В начале года у нас ввели маркировку пива, с 1 мая пошло вверх производство всех пивных напитков натурального брожения", - уточнил он. "Серый" сегмент начал сжиматься, и люди нашли ему замену - игристые вина, коктейли, из-за чего продажи увеличились.

"Напомню, что пивные напитки у нас это больше 80% от всех продаж алкогольной продукции в литрах. Огромный сегмент легализовался", - заключил эксперт.