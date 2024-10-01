Депутаты призывают ограничить время продажи алкоголя двумя часами в сутки Общество

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил ограничить продажу спиртного в регионе по будням двумя часами - с 12:00 до 14:00, а в выходные и праздники оставить привычный режим торговли.

Как сообщает телеканал "360", глава региона объяснил это решение заботой о здоровье местных жителей. По его словам, 71% смертей вологжан трудоспособного возраста связан с алкоголем. Меры могут вступить в силу уже с марта 2025 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что такое решение является прерогативой местных властей.

А вот депутаты Госдумы поддержали инициативу. Так, лидер Всероссийского движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев заявил, что тоже выступил за ограничение продажи алкогольной продукции в будни и выходные. При этом депутат призвал вводить новые правила постепенно.

"Надо сокращать потребление алкоголя, для этого нужно уменьшать время продажи алкоголя. Сначала до пяти часов в день, потом до двух", - сказал он.