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Общество

Нижегородская область предлагает шесть маршрутов для зимнего туризма на портале Путешествуем.РФ

18 ноября 2024 15:13  [89] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Маршруты для зимнего отдыха в Нижегородской области представили на национальном туристическом портале Путешествуем.рф.

Как сообщает областное министерство туризма и промыслов, ресурс, который создан в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", поможет нижегородцам и гостям региона качественно спланировать свою поездку.

В настоящее время на портале доступно шесть тематических маршрутов по Нижегородской области. Некоторые маршруты посвящены прогулкам по Нижнему Новгороду, другие – поездкам в Чкаловск, Арзамас, Городец, Семенов и другие населенные пункты региона.

Гости могут погрузиться в достижения нижегородской культуры и науки, ознакомиться с местными народными художественными промыслами, изучить контрасты между историей с современностью.

"Нижегородская область удивляет туристов в любое время года, каждый сезон дарит гостям новые впечатления. Зимой, когда снежные просторы и праздничные декорации создают атмосферу волшебства, города региона становятся особенно привлекательными. Многим гостям нравится созерцать нашу природу, немало возможностей и для любителей активного отдыха: катание на лыжах, сноубордах или просто зимние прогулки по живописным местам. В нашем регионе каждый может найти для себя место отдыха и занятие по душе", – отметил министр туризма и промыслов региона Нижегородской области Сергей Яковлев.

Напомним, национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. 

Ранее сообщалось, что более 180 нижегородских экскурсоводов и гидов-переводчиков прошли профаттестацию.

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Теги:
Нацпроект Туризм
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