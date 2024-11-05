Нижегородская область предлагает шесть маршрутов для зимнего туризма на портале Путешествуем.РФ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Маршруты для зимнего отдыха в Нижегородской области представили на национальном туристическом портале Путешествуем.рф.

Как сообщает областное министерство туризма и промыслов, ресурс, который создан в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", поможет нижегородцам и гостям региона качественно спланировать свою поездку.

В настоящее время на портале доступно шесть тематических маршрутов по Нижегородской области. Некоторые маршруты посвящены прогулкам по Нижнему Новгороду, другие – поездкам в Чкаловск, Арзамас, Городец, Семенов и другие населенные пункты региона.

Гости могут погрузиться в достижения нижегородской культуры и науки, ознакомиться с местными народными художественными промыслами, изучить контрасты между историей с современностью.

"Нижегородская область удивляет туристов в любое время года, каждый сезон дарит гостям новые впечатления. Зимой, когда снежные просторы и праздничные декорации создают атмосферу волшебства, города региона становятся особенно привлекательными. Многим гостям нравится созерцать нашу природу, немало возможностей и для любителей активного отдыха: катание на лыжах, сноубордах или просто зимние прогулки по живописным местам. В нашем регионе каждый может найти для себя место отдыха и занятие по душе", – отметил министр туризма и промыслов региона Нижегородской области Сергей Яковлев.

Напомним, национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что более 180 нижегородских экскурсоводов и гидов-переводчиков прошли профаттестацию.