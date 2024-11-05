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Общество

Более 180 нижегородских экскурсоводов и гидов-переводчиков прошли профаттестацию

15 ноября 2024 10:32  [106] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 180 экскурсоводов и гидов-переводчиков прошли профессиональную аттестацию в Нижнем Новгороде.

Как сообщает министерство туризма и промыслов Нижегородской области, проведение обязательной аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников предусмотрено федеральным законодательством. Это одна из действенных мер по повышению качества оказания туристических услуг.

Как отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, работа по аттестации специалистов ведется в соответствии с целями и задачами федерального проекта "Совершенствование управления в сфере туризма" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

По словам Сергея Яковлева, аттестация стимулирует экскурсоводов расширять и закреплять свои знания. Кроме того, процедура аттестации помогает выявить недобросовестных исполнителей и не допустить их к дальнейшей работе с туристами и горожанами.

В министерстве отметили, что информация о прохождении аттестации вносится в единый федеральный реестр, сведения которого являются открытыми и доступными. Аттестованные специалисты получают идентификационные нагрудные карточки, которые дают право экскурсоводам и гидам оказывать услуги на законных основаниях.

Согласно информации, экскурсоводы (гиды) и гиды-переводчики обязаны пройти профессиональную аттестацию до 1 марта 2025 года. Для допуска к аттестации нужно подать заявление на портале "Госуслуги".  Аттестация включает два этапа – прохождение тестирования и выполнение практического задания. Подробная информация о процедуре доступна на сайте министерства туризма и промыслов Нижегородской области.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошел в топ-10 городов для отдыха в ноябре.

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Теги:
Туризм Экскурсия
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