Нижегородские застройщики оценили на высший балл соблюдение сроков выдачи разрешений на строительство Бизнес

Застройщики Нижегородской области оценили на высший балл соблюдение Минстроем региона сроков оказания государственных услуг "Выдача разрешения на строительство" и "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию". Такой результат показал ежеквартальный онлайн-опрос министерства, размещенный на региональном инвестиционном портале.

В опросах приняли участие представители строительных компаний Нижегородской области, имеющих опыт получения разрешительной документации в 2024 году. Для оценки им было предложено ответить на ряд ключевых вопросов, связанных с процедурами получения услуг в сфере строительства.

Согласно результатам опроса по-прежнему отмечается снижение среднего количества процедур, которое требуется пройти застройщикам до получения разрешительной документации. В третьем квартале 2024 года количество таких процедур в среднем составило четыре, в прошлом году оно достигало пяти.

Также осталась неизменной оценка респондентов по таким критериям качества оказания госуслуг в министерстве, как "Полнота и доступность информации об оказании услуг" и "Профессионализм и клиентоориентированность сотрудников, выдающих разрешения на ввод объекта в эксплуатацию". Как и в первом полугодии текущего года, оба параметра застройщики оценили на высший балл.

"Оценка работы нашего министерства доказывает важность "обратной связи" от заявителей и результативность мер, принимаемых на ее основе. Полученные сведения, как и всегда, будут учтены в дальнейшей работе по повышению качества оказания наших госуслуг. В этот раз застройщики также дали оценку услуге по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Уверен, ответы респондентов станут источником новых эффективных решений", - отметил министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев.

Ранее сообщалось, что первый в России договор о комплексном развитии территории в ЗАТО подписан в Сарове.