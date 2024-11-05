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Бизнес

Нижегородские застройщики оценили на высший балл соблюдение сроков выдачи разрешений на строительство

18 ноября 2024 18:38  [58] Бизнес

Застройщики Нижегородской области оценили на высший балл соблюдение Минстроем региона сроков оказания государственных услуг "Выдача разрешения на строительство" и "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию". Такой результат показал ежеквартальный онлайн-опрос министерства, размещенный на региональном инвестиционном портале.

В опросах приняли участие представители строительных компаний Нижегородской области, имеющих опыт получения разрешительной документации в 2024 году. Для оценки им было предложено ответить на ряд ключевых вопросов, связанных с процедурами получения услуг в сфере строительства.

Согласно результатам опроса по-прежнему отмечается снижение среднего количества процедур, которое требуется пройти застройщикам до получения разрешительной документации. В третьем квартале 2024 года количество таких процедур в среднем составило четыре, в прошлом году оно достигало пяти.

Также осталась неизменной оценка респондентов по таким критериям качества оказания госуслуг в министерстве, как "Полнота и доступность информации об оказании услуг" и "Профессионализм и клиентоориентированность сотрудников, выдающих разрешения на ввод объекта в эксплуатацию". Как и в первом полугодии текущего года, оба параметра застройщики оценили на высший балл.

"Оценка работы нашего министерства доказывает важность "обратной связи" от заявителей и результативность мер, принимаемых на ее основе. Полученные сведения, как и всегда, будут учтены в дальнейшей работе по повышению качества оказания наших госуслуг. В этот раз застройщики также дали оценку услуге по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Уверен, ответы респондентов станут источником новых эффективных решений", - отметил министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев.

Ранее сообщалось, что первый в России договор о комплексном развитии территории в ЗАТО подписан в Сарове.

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Теги:
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