Только 1% муниципальных учреждений Нижнего Новгорода работает неэффективно Экономика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

18 ноября 2024 года на заседании постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям городской Думы Нижнего Новгорода, прошедшем под председательством Кирилла Лазорина, депутаты ознакомились с результатами оценки эффективности использования имущества города муниципальными учреждениями Нижнего Новгорода за 2023 год.

В мероприятии приняли участие председатель городской Думы Евгений Чинцов, а также его заместитель Николай Сатаев.

Как сообщила начальник управления нежилого фонда комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Евгения Левашова, за год сверка данных на предмет эффективности использования произведена по 589 муниципальным учреждениям. В результате мониторинга высокий уровень эффективности был присвоен 550 учреждениям, что на 1% больше, чем было отмечено годом ранее.

"Данная работа позволяет фиксировать неиспользуемые объекты муниципального имущества, выявлять нарушения в использовании помещений и принимать меры для устранения недочетов. Мы работаем над тем, чтобы ни один объект муниципальной недвижимости в городе не остался без присмотра. Порядок в управлении имуществом позволяет не только находить применение невостребованным объектам, обеспечивая помещениями те организации, которые нуждаются в размещении, но и служит залогом дополнительных поступлений в бюджет", – подчеркнул Евгений Чинцов.

В ходе заседания депутаты также поддержали предложение о передаче из федеральной в муниципальную собственность земельного участка по ул. Львовской, предназначенного для размещения объектов улично-дорожной сети. Кроме того, из муниципальной в государственную собственность Нижегородской области предполагается передача ряда объектов недвижимого имущества в границах улиц Алексеевская и Славянская в целях сохранения исторической застройки и приспособления для современного использования.

Согласно утвержденным на комиссии изменениям несколькими позициями должен быть дополнен Прогнозный план приватизации муниципального имущества: шестью помещениями в Автозаводском районе, пятью – в Канавинском и одним - в Московском.