Мигрантов со стройки школы в Дзержинске выдворят из РФ Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Силовики УМВД и УФСБ провели рейд на стройке в Дзержинске и выявили факты нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Проверка прошла на территории строящейся школы на улице Клюквина. В рамках оперативно-розыскных мероприятий полицейские проверили иностранных граждан,которые работали на объекте.

По итогам мероприятия в отношении 23 человек было составлено 39 административных протоколов: 18 - за незаконную трудовую деятельность на территории РФ; 10 - за нарушение иммиграционных правил; 7 - за нарушение правил въезда в РФ либо режима пребывания.

Кроме того, три мигранта при въезде указали иную цель пребывания в стране, нежели оказалось в реальности, а у одного не было документов на право проживания в РФ. На них также были составлены административные протоколы.

В отношении 13 иностранных граждан суд принял решение о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации.

Кроме этого, в настоящее время проводится административное расследование в отношении юридических лиц, привлёкших к трудовой деятельности иностранных граждан без соответствующего патента на осуществление трудовой деятельности, а также не исполнивших обязанности по миграционному учёту.

Как ранее сообщил телеканал "360", более 20 тысяч нелегальных мигрантов выдворят из России.

Напомним, что с 1 октября в Нижегородской области перестали выдавать трудовые патенты перестали выдавать иностранным гражданам из "безвизовых" стан.