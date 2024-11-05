Более 20 тысяч нелегальных мигрантов выдворят из России Происшествия

В рамках операции "Нелегал-2024" из России выдворят около 20 тысяч иностранных граждан. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на заявление официального представителя МВД Ирины Волк.

В ведомстве отметили, что данное мероприятие ежегодно проводится совместными силами МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга во взаимодействии с ОДКБ. Основная цель операции "Нелегал" - противодействие незаконной миграции, в том числе пресечение деятельности работающих в этой сфере организованных групп и преступных сообществ с международными и межрегиональными связями.



В рамках операции "Нелегал – 2024" выявлено свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, принято 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации.



Кроме того, возбуждено более 4 тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции.

Также возбуждено 684 уголовных дела по другим составам, в том числе касающимся незаконного пересечения государственной границы, незаконного оборота оружия, наркотических средств и психотропных веществ.

Напомним, Госдума РФ приняла четыре законопроекта, направленных на борьбу с незаконной миграцией. Так, например, организацию незаконной миграции, совершённой группой лиц, отнесли к числу особо тяжких преступлений, наказание за него составит от 8 до 15 лет лишения свободы, а также штраф от 3 до 5 млн рублей и лишение права занимать определенные должности на 10 лет.