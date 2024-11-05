Ещё три новых соседских центра откроются в Нижнем Новгороде до конца года Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и председатель городской Думы Евгений Чинцов поздравили территориальное общественное самоуправление с 30-летием.

По словам мэра, за 30 лет работы ТОСов в городе было реализовано множество проектов. Это социальные и культурные проекты, благоустройство территорий, инициативы, направленные на повышение качества жизни в микрорайонах.

"Развитие продолжается: в городе открываются соседские центры, которые оборудованы самой современной техникой и которые выводят работу с жителями на новый уровень. Это пространства для отдыха, творчества и работы. За последние три года мы открыли девять таких центров, и в этом году к открытию готовятся еще три. Большая благодарность всем, кто стоял у истоков движения ТОС, и тем, кто продолжает вкладываться делом в его развитие. Вы пример того, как активная жизненная позиция делает город лучше", - сказал Юрий Шалабаев.

Председателям пяти ТОСов были вручены Благодарности главы города Нижнего Новгорода за внесённый ими в развитие территориального самоуправления вклад.

Также с поздравительной речью к собравшимся обратился председатель городской Думы Евгений Чинцов. Он отметил, что регион на сегодня входит в топ-5 в стране по поддержке ТОС.

Председатель Гордумы также вручил почётную грамоту городской Думы директору АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода", депутату нижегородского парламента Оксане Дектеревой.

Руководители Советов территориальных общественных самоуправлений отметили, что благодаря поддержке администрации Нижнего Новгорода стало возможным реализовать такое большое число инициатив по разным социально важным направлениям.

Ранее сообщалось, что соседские центры Нижнего Новгорода в День открытых дверей посетили более 2,5 тысяч человек.