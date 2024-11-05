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Общество

Нижегородская область первая в стране внедрит новые сервисы на основе "ЭРА-ГЛОНАСС"

19 ноября 2024 18:51  [75] Общество

Фото: АО "ГЛОНАСС"

Нижегородская область станет участником эксперимента по внедрению цифровых платформ для повышения безопасности и эффективности работы транспорта. Соответствующее соглашение подписали заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов и генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. 

Как сообщает АО "ГЛОНАСС", проекты, которые созданы на основе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС",  дадут возможность региону получить современные инструменты для онлайн-мониторинга и управления транспортном комплексом.

Федеральную навигационно-информационную систему разрабатывают АО "ГЛОНАСС" с Минтрансом России. Ожидается, что она улучшит качество и достоверность информации для пассажиров Нижегородской области в онлайн-режиме о маршрутах и графике движения общественного транспорта на региональном, городском и межмуниципальном уровнях. Кроме того, система контроля пассажирских перевозок повысит прозрачность работы межрегиональных перевозчиков и соблюдения транспортными компаниями требований по безопасности и комфорту пассажиров.

"Наши стратегические партнерские взаимоотношения будут направлены на развитие информационных технологий и навигационной деятельности за счет расширения применения услуг на базе системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в транспортной отрасли, в том числе в сфере пассажирских перевозок, а также в жилищно-коммунальном хозяйстве и других отраслях. Помимо этого, мы намерены сотрудничать при разработке и реализации технологических инициатив и проектов в сфере информационных технологий и навигационной деятельности", - сказал Сергей Морозов.

Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич отметил, что Нижегородская область входит в топ-10 регионов в совместном с Ространснадзором рейтинге. Более 80% общественного транспорта подключено к платформе мониторинга на основе "ЭРА-ГЛОНАСС". Ожидается, что следующим шагом для Нижегородской области станет интеграция в Федеральную навигационно-информационную систему. Данное решение позволит повысить эффективность работы общественного транспорта. 

Ранее сообщалось, что гибридный трекер для мониторинга транспорта появился в РФ.

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Теги:
Технологии Транспорт
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