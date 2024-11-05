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Общество

Артельный проезд в Нижнем Новгороде будет перекрыт до 30 декабря

20 ноября 2024 07:10  [56] Общество

Фото: ЦОДД

В Советском районе Нижнего Новгорода продлены транспортные ограничения по Артельному проезду до 30 декабря. Об этом предупредили в городском дептрансе.

Напомним, на участке между домами №9А и №9Б по улице Артельной ведутся строительно-монтажные работы на магистральной теплотрассе.

Дорогу здесь перекрыли 9 сентября. Изначально предполагалось завершить ремонт в течение двух недель, но впоследствии ограничения продлили до 18 ноября.

Напомним, в Нижнем Новгороде с 00:01 до 18:00 20 ноября будет приостановлено движение транспорта по переулку Городецкому, улице Суетинской (на участке от улицы Рождественской до дома №36Д по улице Суетинской) и на внутридворовом проезде дома №24 по улице Рождественской. Это связано с проведением киносъёмок.

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Теги:
Городское хозяйство Транспортные ограничения
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