Артельный проезд в Нижнем Новгороде будет перекрыт до 30 декабря Общество

Фото: ЦОДД

В Советском районе Нижнего Новгорода продлены транспортные ограничения по Артельному проезду до 30 декабря. Об этом предупредили в городском дептрансе.



Напомним, на участке между домами №9А и №9Б по улице Артельной ведутся строительно-монтажные работы на магистральной теплотрассе.

Дорогу здесь перекрыли 9 сентября. Изначально предполагалось завершить ремонт в течение двух недель, но впоследствии ограничения продлили до 18 ноября.