Движение транспорта из-за киносъемок приостановят в Нижнем Новгороде 20 ноября

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В Нижнем Новгороде с 00:01 до 18:00 20 ноября будет приостановлено движение транспорта по переулку Городецкому, улице Суетинской на участке от улицы Рождественской до дома №36Д по улице Суетинской и на внутридворовом проезде дома №24 по улице Рождественской.
Как сообщает пресс-служба администрации города, на указанных участках будут проходить кино- и видеосъемки.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что график работы реверсивной полосы на Борском мосту изменился с 16 ноября.
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