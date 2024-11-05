График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 ноября 2024 16:33  [103] Движение транспорта из-за киносъемок приостановят в Нижнем Новгороде 20 ноября
18 ноября 2024 15:38  [137] Регистрация участников открылась на Всероссийское экологическое тестирование "Зеленый зачет"
18 ноября 2024 15:26  [128] "Единая Россия" предлагает сделать самбо обязательным уроком физкультуры
18 ноября 2024 15:13  [152] Нижегородская область предлагает шесть маршрутов для зимнего туризма на портале Путешествуем.РФ
18 ноября 2024 14:52  [161] Юрий Шалабаев поздравил футболистов с нарушениями здоровья с окончанием сезона
18 ноября 2024 14:30  [152] Около 75 тысяч консультаций провели нижегородцам в "Поездах здоровья" с начала года
18 ноября 2024 14:14  [176] ООО "Фьючерс" начал обслуживание А-31 и А-86 в Нижнем Новгороде
18 ноября 2024 13:55  [183] Автозаводская райадминистрация поможет с переездом жителям просевшего дома на Кирова
18 ноября 2024 13:38  [215] Егор Поляков рассказал о планах по развитию ИТ-инфраструктуры в Нижегородской области
18 ноября 2024 13:21  [175] Розничные продажи алкоголя обновили российский исторический максимум
Общество

Движение транспорта из-за киносъемок приостановят в Нижнем Новгороде 20 ноября

18 ноября 2024 16:33  [103] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 00:01 до 18:00 20 ноября будет приостановлено движение транспорта по переулку Городецкому, улице Суетинской на участке от улицы Рождественской до дома №36Д по улице Суетинской и на внутридворовом проезде дома №24 по улице Рождественской.

Как сообщает пресс-служба администрации города, на указанных участках будут проходить кино- и видеосъемки.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что график работы реверсивной полосы на Борском мосту изменился с 16 ноября.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Транспорт Транспортные ограничения
Поделиться:
Новости по теме
17 ноября 2024 13:43  [839] График работы реверсивной полосы на Борском мосту изменился с 16 ноября
15 ноября 2024 17:08  [674] Движение транспорта на участке улицы Грузинской временно приостановят
01 ноября 2024 14:34  [695] Ограничение движения на участке улицы Пермякова продлены до 31 декабря
31 октября 2024 14:13  [674] Двустороннее движение транспорта введут с 21 ноября на участке улицы Красносельской
31 октября 2024 07:58  [662] Дорогу на улице Гвардейцев в Нижнем Новгороде перекрыли до 25 ноября
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph