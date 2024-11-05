Движение транспорта из-за киносъемок приостановят в Нижнем Новгороде 20 ноября Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 00:01 до 18:00 20 ноября будет приостановлено движение транспорта по переулку Городецкому, улице Суетинской на участке от улицы Рождественской до дома №36Д по улице Суетинской и на внутридворовом проезде дома №24 по улице Рождественской.

Как сообщает пресс-служба администрации города, на указанных участках будут проходить кино- и видеосъемки.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что график работы реверсивной полосы на Борском мосту изменился с 16 ноября.