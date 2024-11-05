Около 16,6 тысячи нижегородцев заболели ОРВИ на прошлой неделе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

За прошедшую неделю на территории Нижегородской области было зарегистрировано около 16,6 тысячи случаев респираторных инфекций и около 500 случаев COVID-19. По сравнению со второй неделей ноября, показатели практически не изменились. Об этом сообщили в региональном в Управлении Роспотребнадзора.

За неделю было обследовано более 13,7 тысячи человек. Среди респираторных вирусов, которые преимущественно выявляли у нижегородцев, основную часть составляют риновирус, микоплазма, бокавирус, аденовирус и вирус парагриппа. Вируса гриппа в общей массе не выявлено.

По данным ведомства, на 19 ноября в 3% образовательных учреждений региона частично или полностью приостановлен учебный и воспитательный процесс.

Специалисты ведомства указывают, что наиболее эффективным средством от гриппа и его осложнений является своевременная вакцинация. Вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне. нижегородцам доступны "Ультрикс Квадри", "Флю-М", "Совигрипп".

В регион поступило более 1,4 млн доз препарата, привились уже более 1,45 млн нижегородцев: охват вакцинацией составляет 47% населения. В том числе привито порядка 370 тысяч детей (59,9%).

Роспотребнадзор рекомендует гражданам пройти вакцинацию в ближайшее время, чтобы специфический иммунитет от гриппа успел сформироваться до начала подъёма заболеваемости.

Напомним, нижегородский Минздрав запланировал привить от гриппа около 60% населения региона: порядка 1,8 млн взрослых и более 370 тысяч детей. Именно такой показатель необходим для обеспечения коллективного иммунитета в осенне-зимний период, на который приходится пик простудных, инфекционных и вирусных заболеваний.

Как ранее сообщил телеканал "360", в России утверждён новый стандарт оказания медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях. Из рекомендаций, в частности, исключены антибиотики.