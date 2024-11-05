ФПК планирует продавать ж/д билеты в России за полгода Общество

В России в будущем планируется увеличить до 180 дней глубину продаж железнодорожных билетов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.

В настоящее время приобрести железнодорожные билеты можно максимум за 120 дней, на некоторые направления - за 60 дней. По словам Владимира Пястолова, РЖД ведет последовательную работу по увеличению глубины продажи. В перспективе планируется увеличение до 180 суток.

Стоит отметить. что в России в поездах дальнего следования почти все перевозки осуществляет "Федеральная пассажирская компания".

Ранее сообщалось, что нижегородцам стала доступна покупка билетов на электрички через телеграм-бот.