Совет Федерации одобрил закон о лимитах по ипотеке Экономика

Совет Федерации одобрил закон, который дает право Банку России с 1 апреля 2025 года устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным и автомобильным кредитам (займам), предоставляемым гражданам.

Макропруденциальный лимит - это предельная доля необеспеченного кредитования (без залога) в общем объёме кредитов и займов.

Как сообщает РИА Новости, в пояснительной записке говорится, что изменения в законодательство позволят снизить закредитованность граждан и предотвратить накопление рисков кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) за счет ограничения возможности предоставления рискованных ипотечных кредитов (займов).

ЦБ с 1 января 2022 года устанавливает МПЛ, под которыми понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов в общем объеме займов, выданных кредитной организацией в течение квартала. Однако, такие лимиты не применяются, в частности, к ипотечным кредитам, физлицам и к автокредитам.

Ранее заместитель руководителя департамента финансовой стабильности ЦБ Евгений Румянцев говорил, что регулятор после получения права вводить количественные ограничения в ипотеке не планирует применять эти меры к военной ипотеке; ипотечным кредитам, выдаваемым в новых регионах; кредитам на рефинансирование кредитов заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Ранее сообщалось, что Центробанк может ввести ограничения на выдачу ипотеки с 1 июля 2025 года.