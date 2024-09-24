Валентина Матвиенко снова избрана председателем верхней палаты парламента Политика

Фото: с сайта Совета Федераций РФ

Совет Федерации единогласно избрал Валентину Матвиенко председателем верхней палаты парламента. Об этом сообщается на сайте ведомства. Валентина Матвиенко занимает этот пост с 2011 года.

Спикер Совфеда поблагодарила сенаторов за поддержку.

"Горжусь, что работаю с такой профессиональной командой, настроенной на достижение результатов. Благодарна президенту Владимиру Путину за поддержку инициатив и действий Совета Федерации. Мы все работаем в команде президента. Наше парламентское плечо всегда надежно в принятии важных государственных решений, в их реализации", — сказала Валентина Матвиенко.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о назначении Валентины Матвиенко представителем в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что Валентина Матвиенко выступила за полную ликвидацию МФО.