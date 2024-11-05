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Культура и отдых

Реставрация церкви в имении сына Пушкина во Львовке оценена в 66 млн рублей

20 ноября 2024 16:01  [92] Культура и отдых

Объявлен аукцион по выбору подрядчика для реставрации церкви Александра Невского в имении сына писателя Александра Пушкина в селе Львовке в Большеболдинском районе Нижегородской области. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Заказчиком работ по разработке проекта реставрации и капремонту здания церкви (приспособления для современного использования) выступает государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.С.Пушкина "Болдино".

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 66,2 млн рублей. Итоги аукциона пройдут 11 декабря. Капремонт церкви должен завершиться до 15 декабря 2025 года.

Напомним, в настоящий момент церковь Александра Невского во Львовке законсервирована.

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Теги:
Большебодинский район ОКН Реставрация
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