Реставрация церкви в имении сына Пушкина во Львовке оценена в 66 млн рублей Культура и отдых

Объявлен аукцион по выбору подрядчика для реставрации церкви Александра Невского в имении сына писателя Александра Пушкина в селе Львовке в Большеболдинском районе Нижегородской области. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Заказчиком работ по разработке проекта реставрации и капремонту здания церкви (приспособления для современного использования) выступает государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.С.Пушкина "Болдино".

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 66,2 млн рублей. Итоги аукциона пройдут 11 декабря. Капремонт церкви должен завершиться до 15 декабря 2025 года.

Напомним, в настоящий момент церковь Александра Невского во Львовке законсервирована.