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Общество

Нижегородцы изготовят и отправят в зону СВО окопные свечи

20 ноября 2024 16:48  [44] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мастер-класс по изготовлению окопных свечей "Свет домашнего очага для дорогого солдата" пройдет в Центре военно-патриотического воспитания Нижнего Новгорода.

Как сообщает городской департамент по социальной политике, мероприятие направлено на воспитание патриотического отношения к своей стране, вооруженным силам РФ и солдатам, которые стоят на защите своей Родины.

Мастер-класс пройдет для воспитанников Центра военно-патриотического воспитания Нижнего Новгорода и военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником", а также для их родителей и родственников. На мастер-классе расскажут об истории возникновения блиндажной свечи, покажут технологию и особенности ее изготовления.

По словам специалистов центра, самодельные свечи в походных условиях, в блиндажах и окопах в жестяных банках могут стать единственным источником света. С их помощью можно разогреть пищу, вскипятить воду, осветить помещение. Изготовленные нижегородцами окопные свечи отправятся в зону СВО.

Напомним, Центр военно-патриотического воспитания Нижнего Новгорода создан по инициативе главы города Юрия Шалабаева. 

Ранее сообщалось, что Дом народного единства передал по запросу воинов спецтехнику для выполнения боевых задач.

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Теги:
Патриотизм СВО
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