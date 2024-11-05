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Общество

Дом народного единства передал по запросу воинов спецтехнику для выполнения боевых задач

20 ноября 2024 11:56  [63] Общество

Фото: Дом народного единства

Сотрудники Координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующего на базе Дома народного единства, передали гумпомощь нижегородским бойцам в зону СВО. Груз сформирован по запросу военнослужащих. В его составе - генератор, средства связи и специальная техника для выполнения боевых задач.

Участник СВО, подполковник, заместитель командира полка с позывным "Гарпун" специально приехал из воинской части, чтобы получить от земляков техническую помощь.

"Генератор обеспечит блиндажи постоянным и бесперебойным электричеством. А дрон с тепловизором - незаменимая вещь в разведке, это "глаза" наших ребят. Огромное спасибо Координационному центру за поддержку! Победа будет за нами!" - поблагодарил нижегородцев "Гарпун".

В знак благодарности военнослужащий подарил землякам картину, написанную бойцом в зоне СВО. На полотне изображен бой, которые ведут российские воины с использованием самого современного вооружения.

"Наши ребята передают слова искренней признательности за поддержку. Пусть эта картина напоминает о мужестве, стойкости и героизме бойцов СВО", - добавил "Гарпун".

Нижегородская область ведет постоянную работу по поддержке военнослужащих, защищающих Родину. Координационный центр на базе Дома народного единства с момента открытия обработал уже около 2 000 заявок от воинских частей.

"Нашим защитникам очень важна поддержка, душевное тепло и внимание. Правительство региона и Координационный центр по поддержке военнослужащих благодаря благотворительной помощи нижегородцев отправили на СВО 640 гуманитарных конвоев и более 240 автомобилей", - рассказала заместитель генерального директора Дома народного единства, руководитель Координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей Татьяна Дружинина.

Присоединиться к сбору помощи для участников СВО могут все желающие — пункты приема открыты во всех муниципальных образованиях Нижегородской области. Узнать их адреса и перечислить средства можно на сайте: дом-единства.рф.

Ранее сообщалось, что волонтеры Дома народного единства взяли шефство над 100-летним ветераном ВОВ из Харцызска.

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Теги:
гуманитарная помощь Дом народного единства СВО
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