Ледовый каток залили в нижегородском парке "Швейцария"

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Ледовый каток подготовили к открытию в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале парка.
Отмечается, что, несмотря на осень, парк уже подготовили к новому зимнему сезону.
"Лёд на нашем катке ждет своих первых гостей, и атмосфера зимней сказки уже витает в воздухе. Открытие катка - совсем скоро", - говорится в сообщении.
Дата официального открытия катка пока не раскрывается.
Напомним, ледовый каток оборудуют у ТЦ "Муравей" в Нижнем Новгороде за 24 млн рублей.
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