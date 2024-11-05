Ледовый каток залили в нижегородском парке "Швейцария" Культура и отдых

Фото: парк "Швейцария"

Ледовый каток подготовили к открытию в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале парка.

Отмечается, что, несмотря на осень, парк уже подготовили к новому зимнему сезону.

"Лёд на нашем катке ждет своих первых гостей, и атмосфера зимней сказки уже витает в воздухе. Открытие катка - совсем скоро", - говорится в сообщении.

Дата официального открытия катка пока не раскрывается.

Напомним, ледовый каток оборудуют у ТЦ "Муравей" в Нижнем Новгороде за 24 млн рублей.