График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
Кадры для отрасли НХП будут готовить в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 ноября 2024 18:30  [16] Нижегородцам напомнили о правилах приема антибиотиков
20 ноября 2024 18:14  [48] Врачей городской детской поликлиники №39 Нижнего Новгорода поздравили с Днем педиатра
20 ноября 2024 17:22  [88] Нижегородцев приглашают присоединиться к семейному флешмобу "Поблагодари маму!"
20 ноября 2024 17:10  [117] Около 2 тысяч безработных нижегородцев воспользовались услугой по социальной адаптации на рынке труда
20 ноября 2024 16:48  [122] Нижегородцы изготовят и отправят в зону СВО окопные свечи
20 ноября 2024 15:33  [153] Финалы корпоративного конкурса "Лучший в профессии" стартовали в нижегородском "Теплоэнерго"
20 ноября 2024 15:21  [151] Более 8,5 тысяч кубометров мусора вывезли с нелегальных свалок в Сормове
20 ноября 2024 14:43  [168] Застройщика ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде привлекли к субсидиарной ответственности
20 ноября 2024 13:54  [184] Сенаторы одобрили увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии
20 ноября 2024 13:40  [174] Автобусы А-79 и А-50 поменяют свои маршруты в Нижнем Новгороде в декабре
Общество

Врачей городской детской поликлиники №39 Нижнего Новгорода поздравили с Днем педиатра

20 ноября 2024 18:14  [48] Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

20 ноября – в День педиатра и День ребенка – депутаты и активисты "Единой России" поздравили коллектив и маленьких пациентов Детской городской поликлиники №39 Нижнего Новгорода с праздниками.

Сегодня в поликлинике работают 72 врача, они заботятся о здоровье 18 тысяч детей, проживающих в Советском районе. На территории – 20 педиатрических участков, есть дошкольное и школьное отделения с медицинскими кабинетами в школах, детских садах и техникумах, дневной стационар и отделение медицинской реабилитации. 

Региональный координатор партийного проекта "Здоровое будущее", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Балашов  и председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов вместе с активистами "Молодой Гвардии" посетили отделение дневного стационара учреждения. Они осмотрели кабинеты, оборудование, условия работы специалистов, пообщались с врачами и родителями маленьких пациентов.   

Как рассказала главный врач учреждения Инна Кондратьева, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в здании был проведен масштабный капитальный ремонт. В результате поликлиника получила новый современный корпус отделения дневного пребывания для физиотерапевтического лечения, ЛФК и реабилитации. 

"И врачи, и дети, и родители сейчас находятся в комфортных условиях – позитивных, ярких, уютных, удобных. Недавно услышала такой термин "бережная поликлиника", не как обычно говорят "бережливая", а именно "бережная". Это как раз то, что мы делаем: стараемся создавать бережное пространство, отношение к сотрудникам и пациентам. У нас удобное расписание, мы всегда на связи, развиваем онлайн-сервисы, чтобы без очередей и дозвонов в любое время суток можно отправить заявку на прием или вызвать врача. Интерьеры, оборудование, кадровая оснащенность – это все благодаря федеральным и региональным проектам и программам. Действительно, вместе мы можем больше", - отметила Инна Кондратьева. 

Со словами благодарности и добрыми пожеланиями депутаты поздравили коллектив поликлиники, вручили цветы, сладкие подарки к праздничному столу. 

"Очень впечатлен таким современным корпусом детской поликлиники, где все грамотно продуманно, оборудовано по последнему слову техники. Удалось посмотреть на работу специалистов и убедиться, что здесь трудятся самые отзывчивые, неравнодушные люди. Такое искреннее отношение чувствуют в первую очередь сами юные пациенты, а эмоции детей неподдельны, они видят, что эта забота и внимание идут от чистого сердца. Неслучайно День педиатра и Всемирный день ребенка совмещены – эти два праздника должны идти рука об руку. Именно педиатрам мы доверяем самое дорогое – здоровье наших детей! А благодаря таким специалистам, которые работают в этой поликлинике, они будут здоровы, будут улыбаться, будут расти и радовать нас", - поделился своими впечатлениями от посещения поликлиники спикер городской Думы Евгений Чинцов.

Юрий Балашов много лет сотрудничает с поликлиникой, поддерживая социально важные инициативы и проекты учреждения, оказывает помощь в приобретении оборудования. 

"Эта поликлиника по достоинству занимает одно из лидирующих мест среди медицинских учреждений региона. Здесь наряду с лучшими традициями здравоохранения развиваются самые современные методы и технологии по оказанию медицинской помощи. С большой радостью сегодня поздравили врачей поликлиники с профессиональным праздником. А также в рамках замечательной акции "Коробка храбрости" сторонников партии привезли подарки детям, чтобы они не боялись и во время лечения чувствовали себя как дома. А главное – с ними всегда рядом самые настоящие профессионалы своего дела – это наши дорогие доктора-педиатры", - сказал Юрий Балашов, отметив, что в дальнейшем всесторонняя поддержка медицинским учреждениям будет продолжена.   
 
Слова признательности в адрес детских врачей прозвучали и от молодых активистов.

"Этот праздник – напоминание о том, насколько важна работа наших врачей, особенно тех, кто заботится о самых маленьких пациентах. Врачи – это те, кто ежедневно стоит на передовой здоровья нации, кто помогает нашим детям расти сильными и счастливыми. Их благородный труд – это вклад не только в здоровье подрастающего поколения, но и в будущее нашей страны", - отметил активист "Молодой Гвардии Единой России" Вадим Силашин.

Волонтеры МГЕР  не только передали для ребят "коробки храбрости" с игрушками, но и вместе с детьми их распаковали и поиграли в различные игры. 

Напомним, традиционная благотворительная акция, которую ежегодно проводит Центр поддержки гражданских инициатив сторонников партии, стартовала в преддверии Всемирного дня ребенка. Все желающие могут поддержать маленьких пациентов, передав им игрушки, наборы для творчества, конструкторы, детские книги, канцелярские принадлежности. В этом году сбор "коробок храбрости" проходит с 11 ноября по 3 декабря. 

Развитие системы здравоохранения – ключевой направление народной программы "Единой России". По инициативе партии финансирование здравоохранения значительно увеличивается. Средства направлены прежде всего на модернизацию первичного звена здравоохранения: строительство ФАПов, ремонт медицинских объектов, оснащение больниц и поликлиник новым современным оборудованием, поставку "скорых" в регионы и мобильных медкомплексов в малые города и села, а также на поддержку медицинских работников.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Здравоохранение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph