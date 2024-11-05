Врачей городской детской поликлиники №39 Нижнего Новгорода поздравили с Днем педиатра Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

20 ноября – в День педиатра и День ребенка – депутаты и активисты "Единой России" поздравили коллектив и маленьких пациентов Детской городской поликлиники №39 Нижнего Новгорода с праздниками.

Сегодня в поликлинике работают 72 врача, они заботятся о здоровье 18 тысяч детей, проживающих в Советском районе. На территории – 20 педиатрических участков, есть дошкольное и школьное отделения с медицинскими кабинетами в школах, детских садах и техникумах, дневной стационар и отделение медицинской реабилитации.

Региональный координатор партийного проекта "Здоровое будущее", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Балашов и председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов вместе с активистами "Молодой Гвардии" посетили отделение дневного стационара учреждения. Они осмотрели кабинеты, оборудование, условия работы специалистов, пообщались с врачами и родителями маленьких пациентов.

Как рассказала главный врач учреждения Инна Кондратьева, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в здании был проведен масштабный капитальный ремонт. В результате поликлиника получила новый современный корпус отделения дневного пребывания для физиотерапевтического лечения, ЛФК и реабилитации.

"И врачи, и дети, и родители сейчас находятся в комфортных условиях – позитивных, ярких, уютных, удобных. Недавно услышала такой термин "бережная поликлиника", не как обычно говорят "бережливая", а именно "бережная". Это как раз то, что мы делаем: стараемся создавать бережное пространство, отношение к сотрудникам и пациентам. У нас удобное расписание, мы всегда на связи, развиваем онлайн-сервисы, чтобы без очередей и дозвонов в любое время суток можно отправить заявку на прием или вызвать врача. Интерьеры, оборудование, кадровая оснащенность – это все благодаря федеральным и региональным проектам и программам. Действительно, вместе мы можем больше", - отметила Инна Кондратьева.

Со словами благодарности и добрыми пожеланиями депутаты поздравили коллектив поликлиники, вручили цветы, сладкие подарки к праздничному столу.

"Очень впечатлен таким современным корпусом детской поликлиники, где все грамотно продуманно, оборудовано по последнему слову техники. Удалось посмотреть на работу специалистов и убедиться, что здесь трудятся самые отзывчивые, неравнодушные люди. Такое искреннее отношение чувствуют в первую очередь сами юные пациенты, а эмоции детей неподдельны, они видят, что эта забота и внимание идут от чистого сердца. Неслучайно День педиатра и Всемирный день ребенка совмещены – эти два праздника должны идти рука об руку. Именно педиатрам мы доверяем самое дорогое – здоровье наших детей! А благодаря таким специалистам, которые работают в этой поликлинике, они будут здоровы, будут улыбаться, будут расти и радовать нас", - поделился своими впечатлениями от посещения поликлиники спикер городской Думы Евгений Чинцов.

Юрий Балашов много лет сотрудничает с поликлиникой, поддерживая социально важные инициативы и проекты учреждения, оказывает помощь в приобретении оборудования.

"Эта поликлиника по достоинству занимает одно из лидирующих мест среди медицинских учреждений региона. Здесь наряду с лучшими традициями здравоохранения развиваются самые современные методы и технологии по оказанию медицинской помощи. С большой радостью сегодня поздравили врачей поликлиники с профессиональным праздником. А также в рамках замечательной акции "Коробка храбрости" сторонников партии привезли подарки детям, чтобы они не боялись и во время лечения чувствовали себя как дома. А главное – с ними всегда рядом самые настоящие профессионалы своего дела – это наши дорогие доктора-педиатры", - сказал Юрий Балашов, отметив, что в дальнейшем всесторонняя поддержка медицинским учреждениям будет продолжена.



Слова признательности в адрес детских врачей прозвучали и от молодых активистов.

"Этот праздник – напоминание о том, насколько важна работа наших врачей, особенно тех, кто заботится о самых маленьких пациентах. Врачи – это те, кто ежедневно стоит на передовой здоровья нации, кто помогает нашим детям расти сильными и счастливыми. Их благородный труд – это вклад не только в здоровье подрастающего поколения, но и в будущее нашей страны", - отметил активист "Молодой Гвардии Единой России" Вадим Силашин.

Волонтеры МГЕР не только передали для ребят "коробки храбрости" с игрушками, но и вместе с детьми их распаковали и поиграли в различные игры.

Напомним, традиционная благотворительная акция, которую ежегодно проводит Центр поддержки гражданских инициатив сторонников партии, стартовала в преддверии Всемирного дня ребенка. Все желающие могут поддержать маленьких пациентов, передав им игрушки, наборы для творчества, конструкторы, детские книги, канцелярские принадлежности. В этом году сбор "коробок храбрости" проходит с 11 ноября по 3 декабря.

Развитие системы здравоохранения – ключевой направление народной программы "Единой России". По инициативе партии финансирование здравоохранения значительно увеличивается. Средства направлены прежде всего на модернизацию первичного звена здравоохранения: строительство ФАПов, ремонт медицинских объектов, оснащение больниц и поликлиник новым современным оборудованием, поставку "скорых" в регионы и мобильных медкомплексов в малые города и села, а также на поддержку медицинских работников.