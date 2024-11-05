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Два села газифицировали в Краснобаковском районе

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Фото: пресс-служба ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"

Специалисты "Газпром газораспределение Нижний Новгород" ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод к селам Дмитриевское и Чемашиха в Краснобаковском муниципальном округе и уже подключили новых потребителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Протяженность межпоселкового газопровода составляет 21,7 км.

В населенных пунктах проложены распределительные газопроводы общей протяженностью 6,9 км. После строительства новых сетей появилась возможность газифицировать 70 домовладений. Из них 35 в Дмитриевском и столько же - в Чемашихе.

"На сегодняшний день с жителями сел заключено 37 договоров, 23 из них исполнены – сети построены до границ земельных участков. Мы продолжаем принимать заявки на догазификацию и подключать дома к газу", - сказал директор филиала ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" в городе Бор Сергей Паташов.

Отметим, что борский филиал ресурсоснабжающей компании, в частности, обслуживает и Краснобаковский район.

По данным министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области, всего в регионе заключено 33 217 договоров на бесплатный подвод газа к границам домовладения по программе догазификации. По 27 962 договорам обязательства исполнены.

Напомним, "Газпром" начинает работу по догазификации 270 СНТ в Нижегородской области.

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Теги:
Газпром Краснобаковский район
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