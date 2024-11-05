Нижегородский метатель молота Валерий Пронкин стал "Спортсменом года" в России Спорт

Фото: vk.com/gov

Нижегородский метатель молота Валерий Пронкин стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Гордость России: спортсмен года". Об этом сообщает pravda-nn.ru.

30-летний спортсмен выиграл все главные старты сезона в стране.

Торжественная церемония по вручению премии Валерию Пронкину прошла накануне в здании министерства спорта России. Размер премии составил 1 млн рублей.

Спортсмен поблагодарил семью и тренеров, благодаря которым получил награду.

"Это очень важно, что Валерий Пронкин скромный человек. Некоторые недоброжелатели ограничивают участие в чемпионатах мира, а он устанавливает рекорды",- сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Отметим, что в этом году Валерий Пронкин был одним из спортсменов на чемпионате России, кто выполнил олимпийский норматив. На командном чемпионате страны он метнул снаряд на 81 м 53 см - это второй результат сезона в мире.

Напомним, Юрий Шалабаев проголосовал за нижегородца Валерия Пронкина в национальной спортивной премии.

Мастер спорта России международного класса, нижегородский легкоатлет Валерий Пронкин является серебряным призёром Чемпионата мира по лёгкой атлетике 2017 года, победителем и призером чемпионатов Европы до 20 и 23 лет, пятикратным чемпионом России (2017, 2020, 2022, 2023, 2024 гг). В 2024 году стал победителем игр стран БРИКС, показал лучшей результат в метании молота в Европе, и второй – в мире в текущем сезоне.