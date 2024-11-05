Юрий Шалабаев проголосовал за нижегородца Валерия Пронкина в национальной спортивной премии Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородский спортсмен Валерий Пронкин стал участником национальной спортивной премии 2024 года в номинации "Гордость России: спортсмен года". Как сообщил на страницах своих соцсетей мэр Юрий Шалабаев, он уже принял участие в голосовании.

"Отдал свой голос за нижегородского спортсмена, метателя молота, Валерия Пронкина в голосовании национальной спортивной премии 2024, которое ежегодно проводит Министерство спорта Российской Федерации. Нижегородец представлен в номинации "Гордость России: спортсмен года". Валерий – воспитанник Комплексной школы олимпийского резерва №1, мастер спорта международного класса, в его послужном списке много громких побед, прославляющих наш город и нашу страну. В этом году Валерий одержал победу в Играх стран БРИКС", – написал Юрий Шалабаев.

Кроме того, Юрий Шалабаев обратился к нижегородцам с призывом поддержать спортсмена. Отдаль свой голос за Валерия Пронкина можно до 20 ноября на сайте https://спорт-премия.рф/.

В департаменте спорта и физической культуры мэрии отметили, что национальная спортивная премия была учрежденная Правительством России в 2010 году и является одной из самых престижных наград в области физической культуры и спорта. Премия проходит в два этапа: отбор финалистов и выбор лауреатов. В рамках первого этапа были проведены всероссийские конкурсы по различным номинациям. Конкурсные комиссии рассматривали заявки и отбирали по три финалиста в каждой из 18 категорий.

На втором этапе премии, который проходит сейчас, проводится народное голосование. Проголосовать за любого кандидата может каждый желающий. По завершению голосования, лауреатов премии определит экспертный совет, в состав которого входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры России.



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