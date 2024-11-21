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Общество

"Транснефть-Верхняя Волга" стала лидером системы социального партнерства в сфере нефтяной промышленности

21 ноября 2024 16:33  [100] Общество

Фото: предоставлено "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" стало лидером системы социального партнерства в сфере нефтяной, газовой, нефтегазохимической промышленности.

Как сообщает служба общественных коммуникаций АО "Транснефть-Верхняя Волга", специалисты Общероссийского отраслевого объединения работодателей высоко оценили масштабную социальную программу компании, которая действует для всех ее сотрудников, а также системный подход предприятия к реализации благотворительных и социально значимых проектов.

Основой социальной политики АО "Транснефть-Верхняя Волга" является создание необходимых условий для эффективной и безопасной работы
сотрудников. В общей сложности для работников действуют более 30 мер поддержки. Это добровольное медицинское страхование, компенсация санаторно-курортного оздоровления, поддержка материнства и детства, организация занятий спортом, помощь в решении жилищных вопросов, а также корпоративная пенсионная программа.

Кроме того, среди целей компании - улучшение качества жизни работников и их семей как в крупных городах, так и в самых удаленных населенных пунктах. За последние 15 лет благотворительная программа предприятия охватила более 50 населенных пунктов, в которых живут сотрудники компании. Там было реализовано более 700 социально ориентированных проектов, в том числе отремонтировано и построено более 100 детских садов, школ, реабилитационных центров и поликлиник.

Помимо этого, АО "Транснефть-Верхняя Волга" стало лучшим предприятием по вкладу социальных инвестиций по итогам 2023 года, а также вошло в число призеров федерального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в 2024 году.

В церемонии награждения, которая прошла в Москве, приняла участие статс-секретарь – заместитель министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко.

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Теги:
Награды Транснефть-Верхняя Волга
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