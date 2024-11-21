Параметры семейной ипотеки под 6% сохранят в России Экономика

Параметры льготной семейной ипотеки со ставкой 6% будут сохранены в России. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. Главы Минфина отметил, что проблем для ее реализации нет.

Антон Силуанов назвал семейную ипотеку хорошей поддержкой для семей, которые хотят улучшить свои жилищные условия. Денег на эту программу, по оценке министра, тратится достаточно.

"И в этом году из федерального бюджета на субсидирование разницы в стоимости кредита будет потрачено более триллиона рублей", — уточнил Антон Силуанов.

Глава Минфина добавил, что средства, которые потребуются для реализации этих программ, учтены в бюджете. По его словам, это дополнительно около 350 млрд рублей на обеспечение потребности механизма по семейной ипотеке.

Ранее Минфин предложил повысить ставку семейной ипотеки с 6 до 12%, привязав её к возрасту детей. Но инициатива не нашла отклика. "Семейная ипотека" по ставке 6% была продлена до 2030 года. Её предоставляют семьям с детьми, где есть хотя бы один ребёнок в возрасте до 6 лет.

Также сообщалось, что россиянам пообещали вернуть доступную ипотеку.