Депутат ГД Яна Лантратова объяснила, зачем мамам с детьми нужно позволять уйти на удаленку Общество

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Проект закона об обязательном переводе беременных и матерей с детьми до трех лет на удаленку планируется внести в Госдуму РФ. Об этом сообщает телеканал "360".

Законопроект предполагает перевод на удаленку при подаче письменного заявления об этом.

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы РФ по просвещению Яны Лантратовой, во время беременности женщине требуется больше отдыха, а также правильный режим дня и питания.

"Это не всегда удается совместить с работой. Некоторым приходится долго добираться до рабочего места, порой требуется ехать с пересадками на нескольких видах общественного транспорта. А это тяжело даже для обычного человека, тем более для беременной женщины. К тому же это лишние контакты в том числе и с не дай бог больными людьми", - считает Лантратова.

Депутат добавила, что еще более актуально это предложение для женщин с маленькими детьми, которых иногда не с кем оставить, а в детсад многих берут только с трех лет.

"Также надо принимать во внимание, что цена на услуги нянь высокая, не все себе могут позволить. Женщина вынуждена отказываться от работы, семья теряет доход, выплат с 1,5 лет уже нет. Конечно, нужно создать условия, при которых женщина сможет совмещать материнство и работу в первые годы жизни детей", - резюмировала Яна Лантратова.

Напомним, представители общественного движения "Ветераны России" предложили расширить для женщин возможности удалённой работы для повышения рождаемости в стране.