Кадры для отрасли НХП будут готовить в Нижегородской области
Новые спортивные объекты Нижегородской области
Маршруты автобусов Т-91 и Т-97 будут сокращены с 1 декабря
Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 ноября 2024 17:00  [78] Город Кстово может стать Кстовским районом Нижнего Новгорода
21 ноября 2024 16:44  [98] Депутат ГД Яна Лантратова объяснила, зачем мамам с детьми нужно позволять уйти на удаленку
21 ноября 2024 16:33  [98] "Транснефть-Верхняя Волга" стала лидером системы социального партнерства в сфере нефтяной промышленности
21 ноября 2024 16:17  [146] Андрей Чугунов: "Получится в Кстове, получится и в других местах"
21 ноября 2024 16:02  [161] Энергетики Сормовской ТЭЦ подтвердили готовность к устранению ЧC
21 ноября 2024 15:55  [142] Евгений Семёнов: "Альтернативы объединению Кстова и Бора с Нижним Новгородом нет"
21 ноября 2024 15:43  [124] Двукратное превышение норматива по аммиаку обнаружили на заводе "Корунд-Циан" в Дзержинске
21 ноября 2024 15:22  [193] Андрей Самсонов: Объединение Нижнего Новгорода и Кстова в краткосрочной перспективе несет больше проблем, чем преимуществ
21 ноября 2024 15:01  [156] Более 450 единиц спецтехники привлекут зимой для уборки придомовых территорий в Нижнем Новгороде
21 ноября 2024 14:40  [138] На "Ростелеком Лицей" доступна подписка "Выпускник" для онлайн-подготовки к ЕГЭ
Общество

Депутат ГД Яна Лантратова объяснила, зачем мамам с детьми нужно позволять уйти на удаленку

21 ноября 2024 16:44  [98] Общество

Фото: spravedlivo.ru

Проект закона об обязательном переводе беременных и матерей с детьми до трех лет на удаленку планируется внести в Госдуму РФ. Об этом сообщает телеканал "360".

Законопроект предполагает перевод на удаленку при подаче письменного заявления об этом.

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы РФ по просвещению Яны Лантратовой, во время беременности женщине требуется больше отдыха, а также правильный режим дня и питания.

"Это не всегда удается совместить с работой. Некоторым приходится долго добираться до рабочего места, порой требуется ехать с пересадками на нескольких видах общественного транспорта. А это тяжело даже для обычного человека, тем более для беременной женщины. К тому же это лишние контакты в том числе и с не дай бог больными людьми", - считает Лантратова.

Депутат добавила, что еще более актуально это предложение для женщин с маленькими детьми, которых иногда не с кем оставить, а в детсад многих берут только с трех лет.

"Также надо принимать во внимание, что цена на услуги нянь высокая, не все себе могут позволить. Женщина вынуждена отказываться от работы, семья теряет доход, выплат с 1,5 лет уже нет. Конечно, нужно создать условия, при которых женщина сможет совмещать материнство и работу в первые годы жизни детей", - резюмировала Яна Лантратова.

Напомним, представители общественного движения "Ветераны России" предложили расширить для женщин возможности удалённой работы для повышения рождаемости в стране.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Семья
Поделиться:
Новости по теме
05 марта 2024 10:16  [827] Около 3,7 тысяч детей родилось в Нижегородской области с начала года
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph