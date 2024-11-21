Выставка известного архитектора Фёдора Шехтеля открылась в НГХМ Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В НГХМ|Русское искусство открылась выставка "Федор Шехтель: неизвестный нижегородский проект великого зодчего".

Как сообщает министерство культуры региона, экспозиция открылась в рамках традиционного Фестиваля графики на Музейной набережной и посвящена 165-летию архитектора. Выставка представляет неосуществленный проект Федора Шехтеля, предназначенный для Нижнего Новгорода.

Достоверно известно, что с 1908-го по 1914 год, Федор Шехтель работал над несколькими нижегородскими проектами.Три из них были реализованы и в настоящее время являются украшением города. Это торговый дом С.М. Рукавишникова, здание банка С.М. Рукавишникова, а также городской концертный зал (позже кинотеатр "Палас").

Еще один проект мало известен даже специалистам. Это здание Нижегородского губернского земского музея, которое планировалось построить в городе "в память 300-летия воцарения дома Романовых". В фондах НГХМ хранится эскизный проект, состоящий из 53 листов архитектурной графики: чертежей, планов, рисунков, объединенных в авторскую папку.

По словам куратора выставки и заместитель генерального директора Нижегородского художественного музея по научной работе Ирины Мироновой, этот проект не был случайным в творчестве художника.

"12 апреля 1914 года художник поставил точку в пояснительной записке – окончание работы над проектом произошло накануне Первой мировой войны, в этом кроется ответ на вопрос, почему он не был реализован. В залах есть попытка реконструкции в небольшом масштабе отдельных фрагментов интерьера этого здания", - рассказала Ирина Миронова.

Посетить выставку можно до 12 января 2025 года, в том числе по "Пушкинской карте".

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