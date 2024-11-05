Более 450 единиц спецтехники привлекут зимой для уборки придомовых территорий в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба Гордумы

Заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству городской Думы Нижнего Новгорода прошло под председательством Карима Ибрагимова.

Как сообщает пресс-служба Гордумы, в заседании также приняли участие председатель городской Думы Евгений Чинцов и его заместитель Николай Сатаев, а также председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Заксобрания Нижегородской области Владимир Беспалов. Депутаты рассмотрели пять вопросов, включая доклад по готовности городских служб к уборке дворов в зимний период.

По словам исполняющего обязанности директора городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры Ирины Ключевой, общая численность дворников составляет порядка 3571 человек, из них 2585 человек приписаны к домоуправляющим компаниям, 896 человек - к ТСЖ и ЖСК. В соответствии с нормативными требованиями один дворник ДУКа в среднем обслуживает территорию трех домов, в ТСЖ или ЖСК – одного дома. При этом в городе - 9733 многоквартирных дома, за которыми отмежевана территория общей площадью порядка 19 млн кв. м. Из них 8,5 млн. кв. м. с твердым покрытием убираются в зимней период.

Ирина Ключева отметила, что вопрос приёма на работу дополнительных дворников прорабатывается ДУКами и ТСЖ, рассматриваются варианты дополнительных мер поддержки молодых специалистов.

Для механизированной уборки ДУКами и ТСЖ в среднем планируется привлечь порядка 317 единиц специализированной техники, включая 144 трактора и 79 единиц грузовой – самосвальной техники. Всего с учетом средств малой механизации для содержания придомовой территории многоквартирных домов планируется привлечь 457 единиц техники.

Докладывая о ликвидации несанкционированных свалок в границах города, заместитель директора городского департамента благоустройства Алексей Краснов отметил, что в этом году выявлено 163 свалки, из них на сегодняшний момент ликвидировано 155. Планируемый срок завершения работ - 5 декабря. Общий объем финансирования на ликвидацию свалок составляет 29,1 млн рублей. По словам докладчика, в основной массе, свалки образуются из строительных и твердых коммунальных отходов.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев предупредил руководство ДУКов о жестком контроле за уборкой снега.