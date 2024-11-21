Нижновэнерго развернул мобильные пункты в двух населенных пунктах региона Общество

Фото: Россети

В селе Ямново Борского района и в деревне Туркуши Ардатовского района филиал Россетей "Нижновэнерго" развернул передвижные пункты по работе с потребителями электроэнергии. Это связано с перебоями в электроснабжении из-за обрыва проводов.

Как сообщает "Россети Центр", в пунктах можно получить информацию по срокам восстановления электроснабжения, а также оставить обращение по другим вопросам. Все заявки потребителей оперативно обрабатывают специалисты филиала.



Энергетики призывают жителей Нижегородской области быть внимательными и осторожными. При обнаружении оборванных проводов необходимо сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС России. Приближаться к тамим проводам и трогать их опасно.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно на официальном сайте компании "Россети Центр" или через мобильное приложение "Есть свет!".

Кроме того, доступна бесплатная круглосуточная горячая линия энергетиков "Светлая линия 220" по телефону 8-800-220-0-220.

Ранее сообщалось, что "Нижновэнерго" переведено в режим повышенной готовности из-за сильного ветра.

Также сообщалось, что последствия непогоды ликвидируют в Нижегородской области.