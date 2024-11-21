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Экономика

Измерительная система производства АПЗ стала лауреатом Всероссийского конкурса

22 ноября 2024 13:38  [113] Экономика

Фото: АПЗ

Измерительная система "АЛКО" производства Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина стала лауреатом регионального конкурса "Нижегородская марка качества" и Всероссийского конкурса-программы "100 лучших товаров России". Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Торжественное награждение состоялось 13 ноября в Доме народного единства в Нижнем Новгороде. Участниками конкурса "Нижегородская марка качества" стали 49 нижегородских предприятий, а лауреатами – 45 видов продукции и услуг в шести номинациях.

Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина получил диплом в номинации "Продукция производственно-технического назначения". Система "АЛКО" второй раз становится призером конкурса, впервые она была удостоена награды в 2013 году.

"АПЗ – лидер на рынке отечественных производителей автоматических систем учета алкогольной продукции, и наша доля рынка – порядка 70%. Для того, чтобы партнеры и покупатели убедились в этом, мы снова решили принять с измерительной системой "АЛКО" участие в конкурсе, в котором качество оценивает независимая комиссия. Полученные награды позволят нам увеличить продажи. Теперь наше предприятие в течение двух лет может наносить фирменные знаки конкурсов "Нижегородская марка качества" и "100 лучших товаров России" на упаковку ИС "АЛКО", размещать его в документации к товару, а также давать информацию на сайте предприятия",- прокомментировал заместитель начальника отдела по маркетингу АПЗ Олег Акилов.

На мероприятии также наградили лучших сотрудников АПЗ почетным знаком "Отличник качества". В их числе оказался замглавного контролера – главный контролер 3-го производства ОТК Олег Гринин.

"Более десяти лет работаю в ОТК, непосредственно участвую в процессах контроля качества гражданской продукции и изделий двойного назначения, в том числе и систем "АЛКО". Особенно приятно получить награду к профессиональному празднику – Всемирному дню качества, который отмечался 14 ноября",- рассказал Гринин.

Напомним, новое оборудование отечественного производства поступило на АПЗ.

СПРАВКА:

АПЗ с 2006 года участвует в конкурсе "Нижегородская марка качества" и более десяти раз становился призером. За последние три года знак качества "100 лучших товаров России" присваивался рециркулятору бактерицидному (2021  год ), турбинному счетчику газа СГ (2022  год) и в 2023 году - электрокотлу "РЭКО".

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Теги:
АПЗ Промышленность
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