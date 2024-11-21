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Общество

Более 15 км дорог отремонтировали в Нижнем Новгороде по нацпроекту

22 ноября 2024 14:36  [52] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Более 15 км дорог отремонтировали в Нижнем Новгороде по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2024 году. Об этом сообщает МКУ "ГУММиД".

В этом году в перечень ремонта дорог по нацпроекту вошли 16 участков магистралей. На 14 из них работы полностью завершены, идет процесс оформления документации и оплата.

Ремонт остальных дорог – на проспекте Гагарина (от улицы Медицинской до деревни Ольгино) и путепроводе у Мызинского моста - рассчитан на несколько этапов и продолжится в 2025 году.

Так, в этом году отремонтировали, в частности, участок Московского шоссе (от Комсомольского шоссе до выезда из Нижнего Новгорода), эстакаду на Московском шоссе, улицу Новикова-Прибоя (от Мызинского моста до улицы Глеба Успенского), путепровод на 437 км по Комсомольскому шоссе, проспекта Ленина (от управления ГЖД до администрации Ленинского района) и транспортную развязку на пересечении проспекта Ленина и Комсомольского шоссе, а также улицу Тверскую (от улицы Белинского до улицы Славянской).

"Дорожный нацпроект предполагает проведение комплексных работ. Помимо ремонта проезжей части, восстанавливаем пешеходные дорожки, меняем бортовой камень, дорожные знаки, устанавливаем новые остановки, наносим разметку термопластиком",- отметил гендиректор ГУММиДа Андрей Левдиков.

Напомним, участок проспекта Гагарина отремонтировали в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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