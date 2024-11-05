Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде выполнен почти на 160 тысяч кв.метров Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

С начала года в Нижнем Новгороде ямочный ремонт выполнен на площади более 160 тыс. кв. метров.

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, во время работ использовалась новая спецтехника для ремонта: патчеры и термос-бункер "Кохер".

Глава города Юрий Шалабаев ранее распорядился увеличить площадь ямочного ремонта, как минимум, до 165 тыс. кв. метров. Кроме того, по его поручению была закуплена новая техника.

Как рассказали в ведомстве, ямочный ремонт ведется круглогодично во всех районах города. Так, накануне МБУ "Дорожник" с помощью термос-бункера, в который вмещается до 8 тонн асфальтобетонной смеси, отремонтировало локальные дорожные деформации в Канавинском районе на Московском шоссе.

Ранее сообщалось, что в этом году в рамках летней кампании в Нижнем Новгороде проведут ямочный ремонт на более 330 участках дорог.

Также сообщалось, что нижегородские власти направят 325 млн рублей на ремонт дороги у Гребного канала.