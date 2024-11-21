Запрет экспорта бензина будет досрочно снят в России Экономика

Правительство планирует досрочно снять запрет на экспорт бензина. В ближайшее время будут готовы соответствующие документы.

Как сообщает ТАСС, об этом журналистам заявил вице-премьер России Александр Новак.

"Будет снят, сейчас готовятся документы. Это ближайшие дни. Сложно сказать, с 1 декабря или с другой даты будут сняты ограничения", - сказал Александр Новак.

Ранее вице-премьер России говорил, что экспорт бензина может быть разрешен при наличии его избытка на внутреннем рынке

Тем временем, глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов отмечал, что считает возможным обсуждение отмены запрета на экспорт бензина из РФ в октябре, чтобы избежать затоваривания рынка.

Ранее сообщалось, что запрет на экспорт бензина из России был продлен в стране с 1 сентября до конца 2024 года.

Аналогичный запрет действовал с 1 марта по 31 августа. Однако с конца мая по июль экспорт был разрешен из-за насыщения внутреннего рынка.

Также мера действовала в 2023 году с 21 сентября по 17 ноября, но тогда она распространялась и на дизельное топливо.