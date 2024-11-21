Движение ограничат на ж/д переезде в Балахне 25-26 ноября

Движение ограничат на железнодорожном переезде 36 км на улице Энгельса Балахне в Нижегородской области в начале следующей недели. Об этом сообщает главное управление автодорог региона (ГУАД).
Ограничение вводится с 19:00 25 ноября до 7:00 26 ноября из-за капремонта участка пути Козино – Балахна.
В связи с этим на время проведения работ будет закрыта поочередно одна полоса для движения транспорта.
"Движение автотранспорта будет организовано по открытой полосе в обоих направлениях. Его будут регулировать сотрудники Нижегородской дистанции инфраструктуры", - пояснили в ГУАДе.
Напомним, ограничение движения транспорта по улице Авиаторской продлили до 6 февраля 2025 года.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+