Движение ограничат на ж/д переезде в Балахне 25-26 ноября Общество

Движение ограничат на железнодорожном переезде 36 км на улице Энгельса Балахне в Нижегородской области в начале следующей недели. Об этом сообщает главное управление автодорог региона (ГУАД).

Ограничение вводится с 19:00 25 ноября до 7:00 26 ноября из-за капремонта участка пути Козино – Балахна.

В связи с этим на время проведения работ будет закрыта поочередно одна полоса для движения транспорта.

"Движение автотранспорта будет организовано по открытой полосе в обоих направлениях. Его будут регулировать сотрудники Нижегородской дистанции инфраструктуры", - пояснили в ГУАДе.

Напомним, ограничение движения транспорта по улице Авиаторской продлили до 6 февраля 2025 года.