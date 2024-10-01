Ограничение движения транспорта на улице Авиаторская продлено до 6 февраля 2025 года

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В Нижнем Новгороде до 6 февраля 2025 года продлили ограничение движения транспорта по улице Авиаторской на участке от улицы Дачной до улицы Кременчугской.
Как сообщает пресс-служба администрации города, на указанном участке ведутся работы по строительству магистрального коллектора ливневой канализации.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что Артельный проезд в Нижнем Новгороде будет перекрыт до 18 ноября. Также сообщалось, что до декабря будет перекрыта улица Славянская в Нижнем Новгороде.
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