Ограничение движения транспорта на улице Авиаторская продлено до 6 февраля 2025 года Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде до 6 февраля 2025 года продлили ограничение движения транспорта по улице Авиаторской на участке от улицы Дачной до улицы Кременчугской.

Как сообщает пресс-служба администрации города, на указанном участке ведутся работы по строительству магистрального коллектора ливневой канализации.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что Артельный проезд в Нижнем Новгороде будет перекрыт до 18 ноября. Также сообщалось, что до декабря будет перекрыта улица Славянская в Нижнем Новгороде.