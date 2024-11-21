ОМК получила два золота и платину в рейтинге лучших работодателей России в 2023 году Бизнес

Фото: из архива ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) в 2024 году снова вошла в "золотую группу" предприятий в рейтинге лучших работодателей России, который ежегодно готовит и публикует журнал Forbes. Об этом сообщает пресс-служба ОМК.

Эксперты рейтинга оценивали работу отечественных компаний в 2023 году по критериям ESG: "сотрудники и общество", "экология" и "корпоративное управление".

ОМК получила "золотую" оценку за вклад в защиту окружающей среды и за поддержку сотрудников. Особое внимание эксперты сосредоточили на собственных программах поддержки сотрудников и их семей, содержании соцпакета, создании конкурентоспособного уровня зарплаты персонала.

В течение 2023-2024 годов ОМК поэтапно увеличивала зарплату сотрудникам рабочих и инженерных специальностей во всех 40 регионах присутствия.

Средняя зарплата в компании в абсолютном значении превышает уровень средних зарплат на промышленных предприятиях в России. Также ОМК ввела новые меры поддержки сотрудников, в частности, выплату за стаж в компании.

Соцпакет ОМК является одним из лучших в отрасли. Традиционно каждый сотрудник предприятия с первого дня трудоустройства получает полис ДМС, работникам компенсируют расходы на питание, проезд, а для иногородних сотрудников работает корпоративный транспорт. Также компания продолжает направлять значительные средства на поддержку здорового образа жизни, массового и профессионального спорта.

ОМК уделяет большое внимание и вопросам снижения влияния производств на природу. Например, у крупнейшего предприятия компании – завода ОМК в Выксе – сохраняется один из самых лучших показателей экологичности в России.

"Создание безопасных и комфортных условий труда, обучение и развитие сотрудников, поддержка семей и развитие городов – приоритетные направления работы ОМК. У нас широкие возможности для управления своим доходом, обучения новым профессиям. Мы консультируем сотрудников о том, как построить свою карьеру в ОМК, развиваем молодежное сообщество. В дальнейшем продолжим масштабировать культуру диалога с сотрудниками, чтобы улучшать условия для работы и отдыха",- отметила директор по управлению персоналом ОМК Наталья Ямщикова.