Вице-премьер Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с Глебом Никитиным Общество

Фото: пресс-служба заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с главой региона Глебом Никитиным в Нижегородском кремле 22 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Дмитрий Патрушев обсудил с Глебом Никитиным вопросы развития сельского хозяйства и охраны окружающей среды в регионе. Дмитрий Патрушев поблагодарил губернатора за личный вклад в работу профильной комиссии Госсовета по направлению экологии и природных ресурсов, которую он возглавляет.

"Нижегородская область является активным участником нацпроекта "Экология". Всего на его реализацию за шесть лет направлено более 5 млрд рублей. За это время ликвидировано несколько крупных свалок и два объекта накопленного вреда. И одним из важнейших направлений является строительство очистных сооружений на Волге",- отметил Патрушев.

Дмитрий Патрушев также добавил, что строительство очистных сооружений в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" имеют важнейшее значение для комфортной жизни нижегородцев.

"Нижегородцы по-настоящему беспокоятся за состояние окружающей среды. Мы уделяем особое внимание вопросу чистоты Волги и всех водных объектов, впадающих в нее. Все очистные сооружения, которые были построены по нацпроекту, уже привели к улучшению показателей",- рассказал Глеб Никитин.

Кроме этого, во время рабочей встречи глава региона отметил значимость федеральной поддержки сельского хозяйства для развития Нижегородской области.

"В 2024 году мы показываем 25%-ный рост по отношению к показателям 2021 года",- добавил Никитин.

Напомним, что завершение мероприятий в рамках проекта "Оздоровление Волги" улучшит жизнь 1,5 млн нижегородцев.