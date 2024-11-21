Энергетики "Нижновэнерго" ликвидировали последствия непогоды в регионе Общество

Электроснабжение потребителей Нижегородской области, нарушенное из-за непогоды, полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба филиала "Нижновэнерго".

Все нарушения, спровоцированные сильным ветром, прошедшим по территории Нижегородской области, устранены. В восстановительных мероприятиях были задействованы 64 бригады филиала "Нижновэнерго": 184 энергетика и 89 единиц спецтехники. Электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме.

Энергетики находятся в постоянном взаимодействии с региональным управлением МЧС РФ, ЕДДС, органами исполнительной власти области и муниципалитетами. В филиале работает оперативный Штаб, ведется постоянный мониторинг метеоусловий.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании "Россети Центр": 1. На официальном сайте: https://mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage 2. Через мобильное приложение "Есть свет!", ссылки для скачивания: Для устройств на платформе Android: https://clck.ru/34GkNw Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy Заявки, поданные через электронные сервисы, оперативно принимаются в работу. Также доступна горячая линия энергетиков "Светлая линия 220" по телефону 8-800-220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).