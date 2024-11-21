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Общество

Аналитики назвали сферы с самыми высокими зарплатами в России в сентябре

25 ноября 2024 07:18  [105] Общество

Самые высокие зарплаты в России в сентябре получили сотрудники финансовых компаний, а также работающие в авиаперевозках. Такие данные приводит РИА Новости на основе анализа сведений Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Работники, занятые в сфере, которая связана с финансовым посредничеством, в том числе брокеры, биржевики и страховые агенты, в сентябре получили доход в размере около 209,3 тысячи рублей.

Чуть пониже оказались зарплаты у сотрудников пассажирского воздушного транспорта - 200,7 тысячи рублей. на третьем месте по уровню зарплат в сентябре оказались рыбаки и разработчики программного обеспечения: они получили, в среднем, 188,2 тысячи рублей.

Кроме того, самые высокие зарплаты зафиксированы у работников, занятых в морских грузовых перевозках - 179,6 тысячи рублей - и добыче нефти и газа - 178,2 тысячи рублей.

Аналитики также выяснили, что зарплаты выше 150 тысяч рублей в сентябре получали специалисты ещё из девяти отраслей, в том числе в производстве компьютеров и табачных изделий, предоставлении нефтегазового сервиса и услугах по консалтингу.

Зарплаты от 100 до 150 тысяч рублей в этом период была начислена представителям 33 профессиональных групп, среди которых - занятые в производстве лекарств, летательных аппаратов и нефтепродуктов, а также учёные, шахтёры и автодилеры.

А вот самые низкие официальные зарплаты, по данным ЕМИСС, были у фотографов - 34,9 тысячи рублей - и занятых на производстве одежды - чуть меньше 40 тысяч рублей.

Напомним, что Нижегородская область заняла 37 место в ежегодном рейтинге регионов РФ по зарплатам - это на 2 пункта выше, чем в годом ранее. Доля нижегородцев с заработной платой выше 100 тысяч рублей в месяц составляет 9,2% (7,4% в прошлом году), с зарплатой менее 30 тысяч рублей - 26,6%.

Ранее сообщалось, что почти четверть россиян получают ежемесячно около 20 тысяч рублей от подработки.

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Теги:
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