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Экономика

Почти четверть россиян получают ежемесячно около 20 тысяч рублей от подработки

14 ноября 2024 10:28  [35] Экономика

Почти четверть россиян получают ежемесячно около 20 тысяч рублей от подработки, сообщает russian.rt.com.

Согласно данным проведенного исследования, 27% россиян в результате подработки получают около 5 тыс. рублей, 26% - от 5 до 10 тыс. рублей, а 24% зарабатывают дополнительно от 10 до 20 тыс. рублей ежемесячно.

Главными причинами поиска дополнительного заработка называются формирование накоплений (29%), желание увеличить доход (25%) и необходимость покрыть растущие траты на развлечения и путешествия (23%).

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород занял 2 место по приросту средних зарплатных предложений.

 

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