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Происшествия

Житель Дзержинска "инвестировал" на счета мошенников более 1,5 млн рублей

25 ноября 2024 09:33  [71] Происшествия

Фото: с сайта pixabаy.com

Житель Дзержинска потерял бдительность и, поверив обещаниям неизвестных о высоком проценте доходов при инвестировании, потерял крупную сумму денег. Об этом случае сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

47-летний мужчина рассказал полицейским, что в мессенджере ему поступило предложение о выгодных инвестициях на одной из биржевых платформ. Для приумножения дохода дзержинца убедили зачислись деньги на указанный счёт через онлайн-банк. Мужчина согласился и в течение 2-х месяцев вкладывал, как он думал, свои личные сбережения в инвестиции. В общей сложности он перевёл мошенникам в размере 1 млн 520 тысяч рублей. Только когда в установленный срок обещанной супер-прибыли ему так и не поступило, он осознал, что его обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

В УМВД напоминают: если вам обещают высокий процент доходов и уверяют, что финансовые риски отсутствуют – лучше воздержаться от вложений, скорее всего это мошенники. Необходимо проявлять бдительность и не соглашаться на сомнительные инвестиции от неизвестных лиц, предлагающих данные услуги, в том числе в соцсетях.

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Теги:
Инвестиции Мошенничество
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