Почти 1,7 млн рублей перевела нижегородка мошенникам, ожидая прибыль от инвестиций Происшествия

Жительница Нижегородского района областного центра, решившая подзаработать на инвестициях, перевела мошенникам почти 1,7 млн рублей, взятые в кредит. Об этом сообщает пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду.

Как рассказала полицейским 44-летняя нижегородка, ей поступило сообщение о возможности заработка на финансовых операциях с валютой. Предложение оказалось заманчивым, и она не него согласилась.

Поскольку собственных накоплений у женщины не было, она оформила кредиты в общем размере 1 млн 697 тысяч рублей и на протяжении месяца переводила их на указанные банковские счета.

Только когда обещанной прибыли так и не поступило, нижегородка осознала, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".

В УМВД напоминают: если вам обещают высокий процент доходов и уверяют, что финансовые риски отсутствуют – лучше воздержаться от вложений, скорее всего это мошенники. Необходимо проявлять бдительность и не соглашаться на сомнительные инвестиции от неизвестных лиц, предлагающих данные услуги, в том числе в соцсетях.