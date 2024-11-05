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Происшествия

Почти 1,7 млн рублей перевела нижегородка мошенникам, ожидая прибыль от инвестиций

18 ноября 2024 08:56  [107] Происшествия

Жительница Нижегородского района областного центра, решившая подзаработать на инвестициях, перевела мошенникам почти 1,7 млн рублей, взятые в кредит. Об этом сообщает пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду.

Как рассказала полицейским 44-летняя нижегородка, ей поступило сообщение о возможности заработка на финансовых операциях с валютой. Предложение оказалось заманчивым, и она не него согласилась.

Поскольку собственных накоплений у женщины не было, она оформила кредиты в общем размере 1 млн 697 тысяч рублей и на протяжении месяца переводила их на указанные банковские счета.

Только когда обещанной прибыли так и не поступило, нижегородка осознала, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".

В УМВД напоминают: если вам обещают высокий процент доходов и уверяют, что финансовые риски отсутствуют – лучше воздержаться от вложений, скорее всего это мошенники. Необходимо проявлять бдительность и не соглашаться на сомнительные инвестиции от неизвестных лиц, предлагающих данные услуги, в том числе в соцсетях.

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Теги:
Инвестиции МВД Мошенничество
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