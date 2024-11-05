Нижегородцы продолжают терять свои сбережения при попытках заработать на бирже

Фото:
Нижегородцы продолжают терять свои средства, попадаясь на уловки мошенников.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 57-летнему жителю Приокского района Нижнего Новгорода позвонил неизвестный и предложил выгодного инвестировать на финансовых рынках. Мужчину заинтересовал быстрый заработок, и он провел транзакции на несколько расчетных счетов и номера телефонов на сумму более 900 тысяч рублей. Но не получив дохода, обратился в полицию.
Еще один пострадавший - житель Ленинского района. 74-летнему пенсионеру в одном из мессенджеров мошенники пообещали научить зарабатывать на инвестиционных рынках. Для этого пенсионера убедили установить необходимые приложения и выполнить ряд условий. Используя мобильные программы, мужчина перевел злоумышленникам 160 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что мошенники похитили у нижегородской учительницы более 1 млн рублей.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+