Нижегородцы продолжают терять свои сбережения при попытках заработать на бирже Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Нижегородцы продолжают терять свои средства, попадаясь на уловки мошенников.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 57-летнему жителю Приокского района Нижнего Новгорода позвонил неизвестный и предложил выгодного инвестировать на финансовых рынках. Мужчину заинтересовал быстрый заработок, и он провел транзакции на несколько расчетных счетов и номера телефонов на сумму более 900 тысяч рублей. Но не получив дохода, обратился в полицию.

Еще один пострадавший - житель Ленинского района. 74-летнему пенсионеру в одном из мессенджеров мошенники пообещали научить зарабатывать на инвестиционных рынках. Для этого пенсионера убедили установить необходимые приложения и выполнить ряд условий. Используя мобильные программы, мужчина перевел злоумышленникам 160 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники похитили у нижегородской учительницы более 1 млн рублей.