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Общество

Проект об уголовном наказании за повторную продажу табака детям внесут в Госдуму

25 ноября 2024 12:16  [85] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

В ближайшие дни в Госдуму будут внесены законопроекты, предусматривающие уголовную ответственность за повторную продажу табака и вейпов несовершеннолетним. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу думского комитета по молодёжной политике Артёма Метелева.

По словам депутата, правительство поддержало его инициативу о введении уголовной ответственности за такие нарушения.

"В ближайшие дни будем вносить его в Госдуму вместе с законом о кратном повышении штрафов за продажу вейпов в интернете, возле школ и с открытой выкладкой", - заявил Метелев.

Также он привёл пример Киргизии, где уже полностью запретили электронные сигареты и ввели штраф за их курение.

Напомним, 11 апреля 2023 года Госдума РФ приняла закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Документ ужесточает оборот всех устройств - даже тех, которые не содержат никотин. 

Теперь штраф за привлечение ребёнка к курению продукции с никотином, кальянов и прочего составит от 2 до 5 тысяч рублей, а родителей или законных представителей детей за аналогичное правонарушение будут штрафовать на 5-7 тысяч рублей.

Также ужесточена санкция за продажу детям соответствующей продукции и сопутствующих устройств: штраф для физлиц составит 40–60 тысяч рублей, для юрлиц — 400–600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы поддержали идею о наказании за повторную продажу вейпов детям.

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Теги:
Дети Законопроекты Курение
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