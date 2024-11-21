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Общество

Власти закупят систему видеонаблюдения для Нижегородского кремля за 76 млн рублей

25 ноября 2024 13:59  [49] Общество

Фото: unsplash.com

Госучреждение "Центр координации проектов цифровой экономики" объявило аукцион на поставку системы видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах Нижегородского кремля. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит установить на территории кремля 155 камер. Из них, в частности, по 10 камер - в корпусе № 2 и по 9 камер - в корпусах №1 и № 5.

По шесть камер будет установлено на Коромысловой, Дмитриевской и Ивановской башнях, по четыре – на Никольской, Кладовой и Георгиевской, по три – на Часовой, Северной и Тайницкой башнях и пять камер – на Зачатской башне.

Начальная стоимость контракта составляет 76,3 млн рублей. Средства будут выделены из регионального бюджета. Итоги торгов подведут 4 декабря.

Систему видеонаблюдения должны установить до 15 декабря 2025 года.

Напомним, еще более 2900 камер установят в Нижнем Новгороде и Дзержинске.

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Теги:
видеонаблюдение Кремль
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