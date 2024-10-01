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Общество

Движение трамваев у ТРЦ "Небо" в Нижнем Новгороде восстановят до конца года

15 октября 2024 12:42  [92] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Движение трамваев на участке от улицы Ошарской до торгово-развлекательного центра "Небо" в Нижнем Новгороде планируется восстановить до конца года. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алёна Чернышова.

На "городском кольце" на улице Белинского на участке от ул. Ошарской до ул. Новой ведется бурение скважин для установки опор контактной сети.

"На участке от улицы Ашхабадской до улицы Новой ведется устройство верхней конструкции из асфальтобетона. На отрезке дороги от улицы Новой до улицы Короленко строители заливают верхнюю плиту бетоном, а на участке от улицы Короленко до ТРЦ "Небо" продолжается сварка и выставка рельс, заливка верхней плиты бетоном", - отметили в ЦРТС.

Напомним, около 58 км трамвайных путей реконструировано в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Реконструкция Трамвай
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