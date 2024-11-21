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Общество

Дмитрий Чернышенко провел заседание правкомиссии по развитию туризма

25 ноября 2024 15:32  [88] Общество

Фото: Telegram-канал Правительства РФ

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел заседание правительственной комиссии по развитию туризма в России. Об этом сообщает Telegram-канал Правительства РФ.

Новый нацпроект "Туризм и гостеприимство" должен сделать отдых в стране более доступным, безопасным и комфортным. К 2030 году необходимо обеспечить рост доли туризма в ВВП страны до 5%, числа турпоездок до 140 млн, экспорта туруслуг в 3 раза в сравнении с уровнем 2023 года.

На заседании правкомиссии были также подведены предварительные итоги реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который завершается в этом году.

"Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется по поручению Президента Владимира Путина. Суммарно за это время на реализацию мероприятий нацпроекта было направлено более 200 млрд рублей федеральных средств. Положительная динамика есть по всем показателям. Например, количество турпоездок по стране с 45 млн в 2020 году увеличилось до 84 млн в 2023 году. По итогам 2024 года ожидаем около 92 млн турпоездок", – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

В числе важных решений нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства": освобождение от НДС услуг по размещению в гостиницах до 2027 года; продление до 2030 года нулевого НДС для гостиниц по решению Президента; освобождение до 2027 года от НДС туроператоров.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников напомнил, что на первом этапе нацпроект стал антикризисным инструментом, который помог отрасли преодолеть последствия пандемии коронавируса.

"Благодаря принятым мерам удалось не только сохранить отрасль, но и начать реализацию планов инфраструктурного развития. Запущены программы льготного кредитования для строительства отелей и субсидирования модульных гостиниц. Внутренний туризм стал развиваться ускоренными темпами. Бизнес откликнулся на растущий спрос: увеличились инвестиции. За первое полугодие 2024 года бизнес привлек 377 млрд рублей, что на 60% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Ожидаем, что по итогам года отрасль превысит показатель 2023 года", – отметил глава министерства.

Ранее сообщалось, что более 807 млн рублей выделили на развитие туристических кластеров.

Напомним, что экскурсионный поток в сегменте речного туризма вырос в Нижегородской области на 22%.

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Теги:
Туризм
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